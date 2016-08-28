Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций САР

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирийской Арабской Республики. Зафиксировано 12 нарушений в провинциях Дамаск (шесть) и Латакия (шесть). Об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов обстреляли населенные пункты Джаубар, Арбил, Хауш-Дуара, Дума, Хараста и Кабун в провинции Дамаск.
При обстрелах населенных пунктов Ара, Брума и крепости Тубал в провинции Латакия боевиками вооруженных формирований группировки "Ахрар аш-Шам" были применены беспилотные летательные аппараты со взрывными устройствами. Также в провинции Латакия формированиями вооруженных группировок "Свободная сирийская армия" и "Исламская партия Туркестана" был обстрелян район горы Абу-Али.
Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.
Группировки террористических организаций "Джабхат ан-Нусра" и ИГИЛ (запрещены в РФ) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.
В течение суток в городе Алеппо террористы из РСЗО кустарного производства и минометов обстреляли кварталы "1070", Хай эль-Ансари и Лерамон, районы военной академии Эль-Асад и училища ВВС, газовый завод и торговый центр "Кастелло".
В провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населенные пункты Дума, Хауш-Насри, Абд-Бейнури, Джаубар, Кабун, Хараста, Хауш эль-Фара, Мардж-Султан и Хан эш-Ших.
Из населенного пункта Дарайя провинции Дамаск за двое суток эвакуировано более 1800 человек - мирные жители и согласившиеся сложить оружие боевики с семьями. Автобусами люди доставлены в город Идлиб и в оборудованный в населенном пункте Кейсуа (провинция Дамаск) пункт временного проживания. Тяжелораненые жители размещены в больницах Дамаска.
В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями пяти населенных пунктов в провинциях Латакия (четыре) и Хомс (один). Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 486.
Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хама, Хомс и Латакия.
Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69.
Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем вооруженных формирований террористических группировок районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.
Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.
Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.
ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).