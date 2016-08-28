Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций САР

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирийской Арабской Республики. Зафиксировано 12 нарушений в провинциях Дамаск (шесть) и Латакия (шесть). Об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов обстреляли населенные пункты Джаубар, Арбил, Хауш-Дуара, Дума, Хараста и Кабун в провинции Дамаск.

При обстрелах населенных пунктов Ара, Брума и крепости Тубал в провинции Латакия боевиками вооруженных формирований группировки "Ахрар аш-Шам" были применены беспилотные летательные аппараты со взрывными устройствами. Также в провинции Латакия формированиями вооруженных группировок "Свободная сирийская армия" и "Исламская партия Туркестана" был обстрелян район горы Абу-Али.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Действия террористов

Группировки террористических организаций "Джабхат ан-Нусра" и ИГИЛ (запрещены в РФ) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.

В течение суток в городе Алеппо террористы из РСЗО кустарного производства и минометов обстреляли кварталы "1070", Хай эль-Ансари и Лерамон, районы военной академии Эль-Асад и училища ВВС, газовый завод и торговый центр "Кастелло".

В провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населенные пункты Дума, Хауш-Насри, Абд-Бейнури, Джаубар, Кабун, Хараста, Хауш эль-Фара, Мардж-Султан и Хан эш-Ших.

Из населенного пункта Дарайя провинции Дамаск за двое суток эвакуировано более 1800 человек - мирные жители и согласившиеся сложить оружие боевики с семьями. Автобусами люди доставлены в город Идлиб и в оборудованный в населенном пункте Кейсуа (провинция Дамаск) пункт временного проживания. Тяжелораненые жители размещены в больницах Дамаска.

Примирение конфликтующих сторон

В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями пяти населенных пунктов в провинциях Латакия (четыре) и Хомс (один). Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 486.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хама, Хомс и Латакия.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69.

Оказание гуманитарной помощи населению САР

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем вооруженных формирований террористических группировок районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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