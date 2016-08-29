Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москва требует от Киева обеспечить безопасность загранучреждений РФ на Украине

Политика
29 августа, 13:25 UTC+3
В МИД РФ вызывает недоумение бездействие украинских силовиков в связи с нападением на Российский центр науки и культуры в Киеве
Материал из 1 страницы
Мария Захарова

Мария Захарова

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия требует от украинских властей неукоснительного соблюдения обязательств по обеспечению безопасности российских загранучреждений на Украине. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с нападением 27 августа на Российский центр науки и культуры в Киеве.

Читайте также новости по теме:
Кризис на Украине
© Сергей Козлов/ТАСС
Два украинца задержаны на границе при попытке пронести в РФ почти 2,5 тыс. утят
Интерпол отклонил запросы на объявление в розыск глав провозглашенных ДНР и ЛНР
Правительство Украины запустило систему электронных петиций

"В Москве требуют от украинской стороны неукоснительного соблюдения взятых ею на себя международных обязательств, в том числе согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, по обеспечению безопасности функционирования расположенных в этой стране российских загранучреждений", - подчеркнули в дипведомстве.

В Москве вызывает недоумение бездействие украинских силовиков в связи с нападением на Российский центр науки и культуры в Киеве, добавила Захарова. "Очевидно, что подобная "акция" носила хорошо спланированный характер и стала очередным проявлением набирающей обороты на Украине русофобской истерии, - говорится в комментарии. - Вызывает недоумение бездействие украинских правоохранительных органов, чье попустительство позволило радикалам совершить эту ночную вылазку".

По ее словам, такое развитие событий выглядит странным "на фоне состоявшейся буквально накануне встречи представителей Россотрудничества с руководством соответствующих подразделений правоохранительных органов Украины по вопросам обеспечения безопасности Российского культурного центра".

СПЕЦПРОЕКТ
Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
15
ЦИК провел жеребьевку и утвердил текст бюллетеня на выборах в Госдуму
15
Путин и Эрдоган взяли курс на восстановление отношений России и Турции
Выборы-2016
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Снос самовольно установленных торговых объектов в Москве. Досье
2
Скончался полицейский, раненный при нападении на пост ДПС в Подмосковье
3
Полиция отменит штраф водителю автомобиля за "нарушение ПДД тенью"
4
Президент Узбекистана перенес кровоизлияние в мозг, он в реанимации
5
На юго-западе Москвы неизвестные избили и ограбили дипломата из Конго
6
Украинская гривна вновь обвалилась, повторив "рекорд" пятимесячной давности
7
Снос самостроя в Москве
Темы дня
Реклама