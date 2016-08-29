Москва требует от Киева обеспечить безопасность загранучреждений РФ на Украине

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия требует от украинских властей неукоснительного соблюдения обязательств по обеспечению безопасности российских загранучреждений на Украине. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с нападением 27 августа на Российский центр науки и культуры в Киеве.

"В Москве требуют от украинской стороны неукоснительного соблюдения взятых ею на себя международных обязательств, в том числе согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, по обеспечению безопасности функционирования расположенных в этой стране российских загранучреждений", - подчеркнули в дипведомстве.

В Москве вызывает недоумение бездействие украинских силовиков в связи с нападением на Российский центр науки и культуры в Киеве, добавила Захарова. "Очевидно, что подобная "акция" носила хорошо спланированный характер и стала очередным проявлением набирающей обороты на Украине русофобской истерии, - говорится в комментарии. - Вызывает недоумение бездействие украинских правоохранительных органов, чье попустительство позволило радикалам совершить эту ночную вылазку".

По ее словам, такое развитие событий выглядит странным "на фоне состоявшейся буквально накануне встречи представителей Россотрудничества с руководством соответствующих подразделений правоохранительных органов Украины по вопросам обеспечения безопасности Российского культурного центра".

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