Песков: встреча Путина, Меркель и Олланда в Китае еще прорабатывается

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Встреча лидеров России, Германии и Франции - Владимира Путина, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда - в Китае еще прорабатывается. "Пока нет окончательного подтверждения, пока ведутся разговоры по дипканалам", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что трое лидеров договорились провести встречу "на полях" саммита "Группы двадцати" в Китае. "И на старуху бывает проруха", - прокомментировал это сообщение Песков.

В начале августа глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина предложила на саммите G20 в Китае провести встречу лидеров "нормандской четверки". Министр тогда добавил, что Россия поддержит эту инициативу при условии если согласятся Германия и Франция, а также если Китай как страна, принимающая форум, предоставит площадку для переговоров.

Однако 10 августа ФСБ России сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении терактов, которые готовились Главным управлением разведки Минобороны Украины. В этой связи президент РФ Владимир Путин заявил, что считает бессмысленным проводить саммит в "нормандском формате" в этих условиях.

Переговоры в формате "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе проводятся с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на юго- востоке Украины. С тех пор состоялось несколько встреч на высшем и министерском уровнях.