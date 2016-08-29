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Захарова: Россия подтверждает готовность ввести 48-часовые гуманитарные паузы в Алеппо

Политика
29 августа, 18:56 UTC+3
Срыв доставки помощи в Алеппо свидетельствует, что спонсоры радикальной оппозиции в Сирии не могут или не хотят повлиять на своих клиентов, заявила представитель МИД РФ
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия подтверждает готовность ввести 48-часовую гуманитарную паузу под Алеппо для доставки помощи в районы, куда будет возможен доступ. Об этом говорится размещенном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

"Подтверждаем готовность, исходя из гуманитарных соображений, ввести 48-часовую гуманитарную паузу для доставки помощи в те районы Алеппо, куда будет возможен доступ", - сказала она.

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Официальный представитель МИД отметила, что Москва осуждает срыв гуманитарной операции ООН в Алеппо усилиями сирийской радикальной оппозиции.

"Решительно осуждаем бесчеловечную выходку сирийской радикальной оппозиции, сорвавшей проведение уже подготовленной гуманитарной операции ООН в Алеппо. Свое согласие на отправку сформированных в колонну грузовиков с продовольствием для мирного населения эти оппозиционеры- джихадисты стали в последний момент обставлять заведомо неприемлемыми и нереалистичными условиями. Такой демонстративно-вызывающий шаг со всей очевидностью показывает истинное лицо этих псевдоборцов за сирийский народ, которые не стесняются использовать его тяжелое гуманитарное положение для достижения своих деструктивных целей", - отметила Захарова.

По ее словам, боевики шантажируют ооновских гуманитарщиков, "по сути, отказавшись гарантировать безопасность гумколонны при использовании трассы "Кастелло". Она также подчеркнула, что сложившаяся ситуация говорит о том, что "спонсоры и патроны сирийской вооруженной оппозиции в очередной раз провалили "домашнее задание" по работе со своими подопечными: они не хотят или не могут повлиять на антиправительственные силы, фактически превращают население Алеппо в заложника нечистоплотных политических игр и по существу потворствуют наглым требованиям боевиков, что можно трактовать как попытку подыграть экстремистам и террористам".

"Рассчитываем, что наши коллеги по Международной группе поддержки Сирии наконец приструнят "зарвавшихся клиентов", дабы избежать полного срыва гуманитарных усилий ООН в Алеппо", - подчеркнула она. Москва со своей стороны продолжит взаимодействие с ООН по подготовке гуманитарной операции, отметила Захарова.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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