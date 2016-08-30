МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Росгвардия не планирует ужесточать законодательство в сфере оборота оружия. Об этом сообщила журналистам главный эксперт-специалист управления по организации лицензионно-разрешительной работы Светлана Тернова.

"Росгвардия - не законодательный орган власти и действует в строгом соответствии с российским законодательством", - отметила она, добавив, что ведомство "в настоящее время не принимает никаких чрезвычайных мер и никакие изменения в законодательство не планирует".

"Страхи и ужесточения не обоснованы. Если законодатель что-то изменит, то мы будем действовать в соответствии с законодательством", - подчеркнула Тернова.

По ее данным, в России "в первом полугодии 2016 года более 4 млн 335 тыс. человек имеют на руках более 6 млн 605 тыс. единиц оружия". В 2014 году были зарегистрированы более 4 млн 543 тыс. владельцев, которые на руках имели 6 млн 494 тыс. единиц оружия. "В 2015 произошло резкое снижение числа владельцев оружия до 4 млн 443 человек, но количество оружия на руках было 6 млн 622 тыс. единиц", - заключила эксперт.