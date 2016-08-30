В Кремле не исключают контактов Путина и Обамы на саммите G20 в Китае

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. В Кремле допускают возможность "рабочего контакта" президентов РФ и США - Владимира Путина и Барака Обамы - во время мероприятий саммита G20 в Ханчжоу (КНР), но официально встреча не согласовывалась. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Официальная встреча не согласовывалась, но мы конечно не исключаем, что в ходе мероприятий саммита "двадцатки" и Путин, и Обама найдут время для какого-то рабочего контакта, что часто происходило в ходе международных мероприятий, в которых принимали участие эти оба лидера", - сказал представитель Кремля.