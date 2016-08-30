Путин 4 сентября проведет встречу с Си Цзиньпином на полях G20

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 4 сентября в рамках саммита стран G20 проведет традиционную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Состоится традиционный контакт с китайским руководителем. Наш президент и Си Цзиньпин встречаются на каждом международном мероприятии, в котором они участвуют, и Ханчжоу не исключение", - отметил Ушаков.
По его словам, "состоятся два тура переговоров: вначале беседа в широком составе, в составе делегаций, затем - беседа в узком составе".
Ушаков добавил, что лидеры двух стран помимо двусторонней проблематики обсудят "наиболее актуальные международные и региональные проблемы: взаимодействие с КНР в деле борьбы с международным терроризмом в рамках "Группы двадцати" и других международных структур, ход сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути, интеграционные процессы в Азии, обстановка на Корейском полуострове".
Кроме того, "планируется, что подробное обсуждение двусторонних экономических вопросов состоится в ходе очередной встречи премьеров (двух стран), которая пройдет в Москве в ноябре 2016 года", рассказал Ушаков.