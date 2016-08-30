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Путин встретится с Эрдоганом 3 сентября на полях саммита G20

Политика
30 августа, 16:20 UTC+3 МОСКВА 30, августа. /ТАСС
В ходе встречи в Ханчжоу запланировано обсуждение перспектив реализации совместных стратегических проектов в энергетической отрасли
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом 3 сентября на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу, сообщил журналистам помощник президента РФ Ушаков.

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"Состоится интересный контакт - беседа с президентом Турции Эрдоганом", - сказал он.

Ушаков напомнил, что президенты двух стран встречались 9 августа в Санкт-Петербурге, после этого общались по телефону 26 августа. "Идет процесс нормализации двусторонних отношений, которые пострадали по известному поводу", - сказал помощник президента.

Он также отметил недавно утвержденное решение правительства России о восстановлении чартерного авиасообщения с Турцией. "Идет интенсивными темпами процесс восстановления нормального сотрудничества, взаимовыгодного, которое существовало до инцидента с самолетом", - сказал Ушаков.

По его словам, в настоящее время "рассматривается вопрос об отмене ограничения на привлечение турецких граждан к реализации строительных проектов на территории России, а также к оказанию услуг в некоторых других сферах экономики".

"В ходе встречи в Ханчжоу запланировано обсуждение перспектив реализации совместных стратегических проектов в энергетической отрасли - строительстве АЭС "Аккую" и газопровода по дну Черного моря "Турецкий поток", - добавил помощник президента. Он напомнил, что в августе по поручению лидеров профильные министерства и организации двух стран активизировали диалог по этой тематике. Ушаков также сообщил, что в ходе беседы двух лидеров "запланирован обмен мнениями по ключевым международным проблемам, в том числе ситуации в Сирии, борьбе с международной террористической угрозой".

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Саммит G20 Российско-турецкие отношения
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