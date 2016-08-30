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Посольство РФ направило в МИД Латвии ноту в связи со сносом памятника советским морякам

Политика
30 августа, 19:42 UTC+3 /Корр. ТАСС, Мария Иванова
Памятник советским морякам в городе Лимбажи, расположенном примерно в 100 км от Риги, был установлен в 1975 году в честь матросов, погибших в бою за город 4 июля 1941 года
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РИГА, 30 августа. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Посольство России в Латвии направило в Министерство иностранных дел республики ноту в связи со сносом памятника советским морякам, установленного в городе Лимбажи в честь матросов, отдавших свои жизни в бою за город в 1941 году. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве.

Как отмечает посольство, согласно заключенному в 1994 году между странами межправительственному соглашению по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров РФ и членов их семей, проживающих на территории республики, латвийская сторона приняла на себя обязательства по обеспечению ухода, благоустройства и сохранности мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории страны.

"При этом, в соответствии со статьей 15 этого соглашения, латвийская сторона обязалась воздерживаться от несогласованных односторонних действий по вопросам, регулируемым данным международным актом. Вместе с тем никаких запросов относительно мемориала в городе Лимбажи от официальных властей Латвии, латвийских неправительственных организаций и органов местного самоуправления в посольство России в Латвии не поступало", - указывает посольство.

"Подобного рода действия являются недопустимыми, в особенности с учетом имеющихся двусторонних соглашений. Ожидаем официальную реакцию МИД Латвии в ответ на направленную по этому поводу ноту посольства", - заявили в диппредставительстве.

Памятник советским морякам в городе Лимбажи, расположенном примерно в 100 км от Риги, был установлен в 1975 году в честь матросов, погибших в бою за город 4 июля 1941 года. Ансамбль представлял собой напоминающий нос корабля бетонный комплекс, в центре которого был установлен большой гранитный камень с табличкой.

Входящее в правящую коалицию националистическое объединение "Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии - Все Латвии!" в социальной сети Facebook  сообщило, что этот монумент на минувших выходных был снесен лимбажским отделением "Даугавские ястребы в Латвии" (организация ветеранов латышского легиона "Ваффен СС" - прим. ТАСС). Нацблок, при поддержке которого был осуществлен снос, также обнародовал видеосъемку демонтажа памятника.

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