Захарова: сопредседатели минской группы ОБСЕ по Карабаху проведут консультации в Москве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сопредседатели минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху проведут консультации 8 сентября в Москве.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Речь идет о встрече с участием Игоря Попова (РФ), Джеймса Уорлика (США), Пьера Андрие (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. Запланирована их встреча с руководством МИД", - информировала дипломат.

"Будут обсуждаться актуальные вопросы нагорнокарабахского урегулирования. Особое внимание предполагается уделить рассмотрению хода реализации договоренностей, достигнутых на саммитах по нагорнокарабахскому урегулированию в Вене 16 мая и Санкт-Петербурге 20 июня, - отметила она. - Не обойдут вниманием стороны и перспективы дальнейшей совместной работы".

По словам Захаровой, речь идет о плановых консультациях, основная цель которых - "координация усилий трех стран на направлении нагорнокарабахского урегулирования".