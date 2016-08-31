Захарова: Москва призывает Анкару согласовывать военные действия в Сирии с Дамаском

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Москва отслеживает действия Вооруженных сил Турции на севере Сирии и призывает согласовывать военную операцию с сирийскими властями.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Внимательно отслеживаем действия турецких Вооруженных сил на севере Сирии. Безусловно, разделяем стремление Турецкой Республики вести борьбу с международным злом в лице "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка), хотели бы вновь при этом обратить внимание на необходимость следовать международному праву и любые военные действия на территории суверенного государства согласовывать с законным правительством этой страны", - сказала она.

Вместе с тем Захарова призвала не наносить удары по позициям сирийских курдов. "Призываем турецких партнеров избирательно подходить к выбору целей для проведения антитеррористической операции и избегать нанесения ударов по местам дислокации оппозиционных и этнических групп, включая сирийских курдов, также ведущих борьбу с ИГ", - отметила дипломат. По ее словам, сейчас "самая важная и основная задача - борьба единым фронтом, включая усилия всех заинтересованных сторон, борьба с террористической угрозой".

Также по словам Захаровой, Москва надеется на то, что опыт Дарайи, откуда вывели боевиков, будет использован на всей территории Сирии. "В пригороде Дамаска Дарайе было покончено с присутствием там боевиков. Власти пошли на то, что непримиримым джихадистам разрешили выехать в Идлиб по безопасному коридору, - сказала она. - Российская сторона надеется, что опыт Дарайи будет использован, чтобы бои были прекращены на всей территории Сирии".

Представитель МИД, кроме того, отметила, что размежевание оппозиции и террористов остается самым главным вопросом в диалоге РФ и США по Сирии. "Что касается разногласий, самая главная задача сейчас не решается. Это вопросы размежевания оппозиции и террористов", - подчеркнула она.