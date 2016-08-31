Захарова: Москва призывает Анкару согласовывать военные действия в Сирии с Дамаском

Футболист "Эвертона" Умар Ниасс отказался переходить в "Спартак"Спорт 31 августа, 15:34
СМИ: в центре Италии произошла новая серия землетрясенийПроисшествия 31 августа, 15:27
Пушков: Штайнмайер признал, что G7 без России выступает в качестве "клуба друзей США"Политика 31 августа, 15:13
Первая в Сибири служба "112" заработает в Новосибирской области с сентябряСибирь 31 августа, 15:05
Накопительная часть пенсии в России. ДосьеБиографии и справки 31 августа, 15:02
Экс-глава спортклуба под Новосибирском получил срок за гибель 2 человек при падении Як-52Сибирь 31 августа, 14:59
СМИ: россиянам в Турции могут разрешить расплачиваться рублямиЭкономика и бизнес 31 августа, 14:58
Олег Меньшиков впервые сыграет в пьесе Шекспира в театре имени ЕрмоловойКультура 31 августа, 14:53
Один из главарей "Исламского государства" уничтожен российскими ВКСПолитика 31 августа, 14:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Москва отслеживает действия Вооруженных сил Турции на севере Сирии и призывает согласовывать военную операцию с сирийскими властями.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Внимательно отслеживаем действия турецких Вооруженных сил на севере Сирии. Безусловно, разделяем стремление Турецкой Республики вести борьбу с международным злом в лице "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка), хотели бы вновь при этом обратить внимание на необходимость следовать международному праву и любые военные действия на территории суверенного государства согласовывать с законным правительством этой страны", - сказала она.
Вместе с тем Захарова призвала не наносить удары по позициям сирийских курдов. "Призываем турецких партнеров избирательно подходить к выбору целей для проведения антитеррористической операции и избегать нанесения ударов по местам дислокации оппозиционных и этнических групп, включая сирийских курдов, также ведущих борьбу с ИГ", - отметила дипломат. По ее словам, сейчас "самая важная и основная задача - борьба единым фронтом, включая усилия всех заинтересованных сторон, борьба с террористической угрозой".
Также по словам Захаровой, Москва надеется на то, что опыт Дарайи, откуда вывели боевиков, будет использован на всей территории Сирии. "В пригороде Дамаска Дарайе было покончено с присутствием там боевиков. Власти пошли на то, что непримиримым джихадистам разрешили выехать в Идлиб по безопасному коридору, - сказала она. - Российская сторона надеется, что опыт Дарайи будет использован, чтобы бои были прекращены на всей территории Сирии".
Представитель МИД, кроме того, отметила, что размежевание оппозиции и террористов остается самым главным вопросом в диалоге РФ и США по Сирии. "Что касается разногласий, самая главная задача сейчас не решается. Это вопросы размежевания оппозиции и террористов", - подчеркнула она.