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Лавров и Керри обсудили по телефону борьбу с терроризмом в Сирии

Политика
1 сентября, 14:25 UTC+3 МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
В центре внимания находилась ситуация в Сирии, включая перспективы российско-американского взаимодействия в борьбе с окопавшимися там террористическими группировками
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Джон Керри обсудили по телефону сирийскую проблематику. Как сообщили в МИД РФ, беседа состоялась по инициативе американской стороны.

"В центре внимания находилась ситуация в Сирии, включая перспективы российско-американского взаимодействия в борьбе с окопавшимися там террористическими группировками", - информировали в министерстве.

Лавров вновь обратил внимание на "необходимость скорейшего отделения связанных с США формирований сирийской оппозиции от прикрывающихся ими террористов, которые продолжают активные наступательные действия и зверства на захваченных территориях", отметили в МИД РФ.

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Персоны
Керри, Джон Лавров, Сергей Викторович
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