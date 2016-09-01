Лавров и Керри обсудили по телефону борьбу с терроризмом в Сирии

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Джон Керри обсудили по телефону сирийскую проблематику. Как сообщили в МИД РФ, беседа состоялась по инициативе американской стороны.
"В центре внимания находилась ситуация в Сирии, включая перспективы российско-американского взаимодействия в борьбе с окопавшимися там террористическими группировками", - информировали в министерстве.
Лавров вновь обратил внимание на "необходимость скорейшего отделения связанных с США формирований сирийской оппозиции от прикрывающихся ими террористов, которые продолжают активные наступательные действия и зверства на захваченных территориях", отметили в МИД РФ.