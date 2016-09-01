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Песков: Путин и Абэ обсудят тему Курил, но это далеко не главный вопрос на повестке дня

Политика
1 сентября, 16:23 UTC+3
Пресс-секретарь российского лидера назвал среди основных тем переговоров Путина и Абэ развитие торгово-экономического сотрудничества РФ и Японии
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в пятницу во Владивостоке поговорят про Курилы, но эта тема не будет главной, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос журналистов, будет ли подниматься тема Курильских островов, Песков заметил, что данная тема возникнет "наверняка". "Ведь в Москве уже были контакты по линии министерства иностранных дел (по данной проблеме)", - пояснил представитель Кремля. "Обмен мнениями состоится", - прогнозирует Песков.

Однако на его взгляд, Курилы будут "далеко не главным вопросом на повестке дня". Пресс-секретарь российского лидера назвал среди основных тем переговоров Путина и Абэ развитие торгово-экономического сотрудничества РФ и Японии.

При этом представитель Кремля не стал подробно говорить о темах предстоящей беседы Путина и Абэ. "Завтра состоятся переговоры, и перед этими переговорами давать какие-то оценки по таким сенсативных вопросам было бы неверно", - считает Песков.

Он также обратил внимание на официальное опровержение Японией сообщений СМИ о том, что якобы Токио предложит жителям Южных Курил остаться, если РФ передаст острова Японии.

Россия и Япония много десятилетий пытаются выработать мирный договор, основным препятствием на этом пути является проблема принадлежности Южных Курил. После окончания Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией. В 1956 году была подписана совместная декларация о прекращении состояния войны между СССР и Японией, но мирный договор так до сих пор и не заключен.

"Завтра президент ознакомится с презентациями территорий опережающего развития, - отметил он. - Ему расскажут о том, кто там инвестирует, как обстоят дела, какие преференции предусмотрены для резидентов этих ТОРов". Также глава государства проведет совещание с резидентами и потенциальными инвесторами ТОРов.

После этого у главы государства состоится встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. "Состоятся переговоры президента с Абэ в узком составе, который далее продолжится в более расширенном составе, - отметил Песков. - Будет достаточно плотное полноформатное общение".

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Персоны
Абэ, Синдзо Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Япония Россия
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