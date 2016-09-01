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Песков заявил, что пока не видел указа об отставке Астахова с поста детского омбудсмена

Политика
1 сентября, 16:18 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
"Я знаю, что он собирался уйти в отставку после отпуска, но пока я не видел никаких указов на этот счет", - сказал пресс-секретарь президента
Материал из 1 страницы
Павел Астахов

Павел Астахов

© Алексей Павлишак/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "пока не видел" президентского указа об отставке уполномоченного при президенте по правам ребенка Павла Астахова.

"Я знаю, что он собирался уйти в отставку после отпуска, но пока я не видел никаких указов на этот счет", - сказал Песков журналистам.

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О том, что Астахов покинет свой пост "по собственному желанию" после возвращения из отпуска, Песков сообщал в июле. Пресс-секретарь президента комментировал и процесс поиска кандидатов на освобождающуюся должность. В частности, он отмечал, что "фигурируют разные кандидатуры", но пока нельзя говорить, что "та или иная кандидатура была бы в большем предпочтении".

В СМИ сообщалось, что президиум Совета по правам человека рекомендовал на должность детского омбудсмена члена СПЧ Елизавету Глинку (Доктор Лиза), ответственного секретаря СПЧ Яну Лантратову, а также бывшего члена СПЧ, члена Общественной палаты Елену Тополеву-Солдунову. Обсуждались и другие возможные кандидатуры на пост детского омбудсмена.

В конце июня в интернете была запущена кампания по сбору подписей за отставку нынешнего детского омбудсмена Астахова. Поводом послужил вопрос, заданный им в больнице спасшейся во время шторма на Сямозере девочке: "Ну что, как поплавали?" Сам детский омбудсмен пояснял, что его слова были вырваны из контекста.

Павел Астахов был назначен на должность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка 30 декабря 2009 года.

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