Лавров отметил, что у них с Керри никогда не было проблем со взаимопониманием

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что у него никогда не возникало проблем со взаимопониманием в ходе контактов с госсекретарем США Джоном Керри. Об этом Лавров заявил в интервью изданию Совета по внешней и оборонной политике, приуроченном к открытию Восточного экономического форума во Владивостоке.

"У нас с Джоном Керри, честно скажу, никогда не возникало проблем с взаимопониманием, - сказал он. - Мы далеко не всегда соглашаемся друг с другом, но уважаем ту позицию, которую каждый из нас должен отстаивать. Это, кстати, помогает договариваться".

Лавров отметил, что встречался с госсекретарем США около 40 раз - абсолютный рекорд по интенсивности контактов. "Каждый раз у нас получается больше или меньше продвигаться вперед по тем вопросам, которые мы обсуждаем", - добавил он.

"Это не единственный мой коллега, с которым я установил такие взаимоотношения, - продолжил Лавров. - Не хочу никого обидеть, но такие отношения у меня с очень многими, включая министров иностранных дел Германии, Франции, Венгрии и целого ряда других стран". "Естественно, очень близкие отношения с нашими коллегами из Египта, многих стран Персидского Залива", - добавил министр.