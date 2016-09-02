Моргулов: взаимодействие со странами АСЕАН входит в число приоритетов России

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Взаимодействие со странами АСЕАН прочно укрепилось в числе ключевых внешнеполитических приоритетов России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, выступая на пленарной сессии "Партнерство России и АСЕАН: направления и результаты" в рамках ВЭФ-2016.

Он отметил, что саммит, состоявшийся в Сочи в мае этого года, придал мощный импульс взаимодействию России и АСЕАН. Моргулов подчеркнул, что "важной составляющей наших связей является гуманитарное сотрудничество, взаимодействие в области науки и межвузовских обменов".

"Рассчитываем, что дискуссии в рамках нынешнего форума будут способствовать насыщению повестки дня рабочей группы Россия - АСЕАН по образованию", - добавил замглавы МИД РФ.