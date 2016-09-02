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СМИ: Путин и Абэ проведут встречу в японской префектуре Ямагути 15 декабря

Политика
2 сентября, 14:01 UTC+3 /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
В пресс-службе Кремля ТАСС сообщили, что пока договоренности касаются лишь того, что визит состоится "до конца года"
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ТОКИО, 2 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Президент России Владимир Путин посетит Японию в конце этого года и проведет 15 декабря встречу с японским премьер- министром Синдзо Абэ на его малой родине, в префектуре Ямагути. Как сообщил сегодня телеканал NHK, соответствующая договоренность была достигнута на двусторонней встрече на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

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Вместе с тем в пресс-службе Кремля ТАСС сообщили, что пока договоренности касаются лишь того, что визит состоится "до конца года".

Ранее Абэ заявил, что хотел бы пригласить российского лидера посетить Ямагути. "Я бы хотел, по возможности, пригласить Путина в свою родную префектуру Ямагути, - подчеркнул Абэ. - И там бы я хотел провести с ним обстоятельный диалог".

Местные СМИ неоднократно сообщали о желании премьер- министра Японии встретиться с президентом России Владимиром Путиным в своей родной префектуре на юго-западе главного японского острова Хонсю.

Как сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин обсудит с премьером Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума 2 сентября вопросы двусторонних отношений, в том числе подготовку своего визита в эту страну в конце года. "Всем известно, что в декабре предстоит давно откладывавшийся визит Путина в Японию, и я думаю, что как раз повестка дня этого визита будет обсуждена и на встрече во Владивостоке". "Даты визита уже согласованы, но мы наверное их объявим по согласованию с японской стороной", - сказал представитель Кремля.

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"Непростая история": как развиваются российско-японские отношения

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Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
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Япония
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