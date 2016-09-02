Замглавы МВД РФ: этап перехода ФМС и ФСКН в МВД завершен, оформление займет еще время

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Переход ликвидированных ФМС и ФСКН в Министерство внутренних дел РФ завершен, этап оформления может занять еще какое-то время. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов.

"Мы приняли оба этих ведомства, служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков воссоздана внутри уголовного розыска МВД и работает в полном объеме. Мы приняли на себя весь институт международного представительства ФСКН. Он довольно большой, сейчас изучаем его - смотрим, где наработки какие есть", - сказал замминистра.

"Если взять ФМС, там ситуация проще. Эта служба просто влилась к нам и работает без перебоев, на том уровне, на котором и работала раньше. Полное завершение перехода займет определенное время, прежде всего это касается нормативно-правового регулирования", - отметил он.

По словам Зубова, многое придется переделать, но в целом служба работает. "Поэтому мы можем считать, что этап перехода завершен, а этап оформления потребует еще какое-то время", - подчеркнул замглавы МВД.