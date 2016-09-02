Замглавы МВД РФ: этап перехода ФМС и ФСКН в МВД завершен, оформление займет еще время

Китай по просьбе МЧС РФ снизил сброс воды в реки в связи с наводнением в ПриморьеОбщество 2 сентября, 15:45
"РИФ-Воронеж 2016" пройдет 16-17 сентябряНовости партнеров 2 сентября, 15:41
Памятник генералу ВДВ Василию Маргелову откроют в Екатеринбурге в ноябреНовости Урала 2 сентября, 15:38
Япония предложила России сотрудничество в IT-сфереЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:32
МЭР: новые проекты вряд ли будут финансироваться за счет новых лимитов средств ФНБЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:31
Глава КХЛ Чернышенко принял решение о заморозке трансферной деятельности трех клубовСпорт 2 сентября, 15:20
Улюкаев: оценка госпакета "Роснефти" в $11 млрд близка к реальностиЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:07
СМИ: Бэнкси и участник группы Massive Attack - один и тот же человекКультура 2 сентября, 15:05
Мантуров: Минпромторг предлагает разрешить продажу через интернет лекарств и алкоголяЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Переход ликвидированных ФМС и ФСКН в Министерство внутренних дел РФ завершен, этап оформления может занять еще какое-то время. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов.
"Мы приняли оба этих ведомства, служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков воссоздана внутри уголовного розыска МВД и работает в полном объеме. Мы приняли на себя весь институт международного представительства ФСКН. Он довольно большой, сейчас изучаем его - смотрим, где наработки какие есть", - сказал замминистра.
"Если взять ФМС, там ситуация проще. Эта служба просто влилась к нам и работает без перебоев, на том уровне, на котором и работала раньше. Полное завершение перехода займет определенное время, прежде всего это касается нормативно-правового регулирования", - отметил он.
По словам Зубова, многое придется переделать, но в целом служба работает. "Поэтому мы можем считать, что этап перехода завершен, а этап оформления потребует еще какое-то время", - подчеркнул замглавы МВД.