Мешков: санкции ЕС против РФ при невыполнении минских соглашений Киевом - абсурд

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БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Продление санкций Евросоюза против России, когда минские соглашения не выполняет Киев, а с введением "режима тишины" наметился прогресс в Минском процессе, - это абсурд. Об этом сегодня заявил в эксклюзивном интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков, комментируя сообщения источников ТАСС, что ЕС в ближайшие дни продлит санкции в отношении ряда граждан России и востока Украины.
"Как правило, по достаточно странному стечению обстоятельств, Евросоюз всегда продлевает санкции после того, как появляются какие-то подвижки в Минском процессе, - сказал он. - В частности, с 1 сентября введен "режим тишины", который пока достаточно успешно сохраняется".
"А продлевать санкции против России за то, что Киев не выполняет минские соглашения - это, по крайней мере, абсурд", - добавил Мешков.
Ранее источники ТАСС сообщили, что ЕС продлит на следующей неделе на полгода санкции против 146 граждан России и самопровозглашенных республик юго-востока Украины и 37 организаций. Срок действия этих ограничений должен истечь 15 сентября.