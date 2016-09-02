Минобороны РФ: еще пять населенных пунктов в Сирии присоединились к процессу примирения

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Соглашения о примирении подписаны в течение суток с представителями пяти сирийских населенных пунктов в провинции Латакия. Об этом сообщается в бюллетене российского Центра по примирению сторон в Сирии, размещенном в пятницу на сайте Минобороны РФ.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 539, - отметили в российской центре. - Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Латакия, Эль-Кунейтра и Хама. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69".

Режим прекращения боевых действий

В бюллетене констатировано, что в течение суток режим прекращения боевых действий соблюдался в большинстве провинций. Зафиксировано шесть нарушений в провинциях Дамаск (5) и Латакия (1). Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов обстреляли населенные пункты Арбил, Хараста, Нашабия, Джаубар и Хауш-Дуара в провинции Дамаск. А в провинции Латакия вооруженные формирования группировки "Ахрар аш-Шам" подвергли минометному обстрелу гору Абу-Али.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Со стороны террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ) продолжаются попытки сорвать процесс примирения. В течение суток в провинции Алеппо террористы из реактивных систем залпового огня, минометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов и танков обстреляли населенный пункт Эль-Хадер и южные фермы Шейх-али-Кобтани, квартал Хай-эль- Ансари, артиллерийское училище и училище ВВС, торговый центр "Кастелло" в городе Алеппо.

В провинции Дамаск из минометов обстреляны населенные пункты Хауш-Насри, Хауш-Харабу, Джаубар, Хутейта-эль-Джараф и фермы Хан-эш-Ших.

Обстрелам террористов из реактивных систем залпового огня дважды подвергся квартал Эль-Маншия в городе Деръа. Из реактивных систем залпового огня, противотанковых управляемых ракетных комплексов и минометов в провинции Хама обстреляны населенные пункты Тайбет-эль-Имам, Суран, Махарда и аэродром Хама.

Гуманитарная помощь

Российские военные отмечают, что в связи с обострением обстановки запланированная гуманитарная помощь населению провинции Хомс не оказывалась. Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем вооруженных формирований террористических группировок районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

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