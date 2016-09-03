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Федотов: СПЧ предложил помощь сирийским правозащитникам

Политика
3 сентября, 19:45 UTC+3 ЛАТАКИЯ /Сирия/ 3, сентября. /ТАСС
Михаил Федотов заявил, что российские правозащитники хотели бы познакомится с работой таких организаций в САР, чтобы наиболее эффективно выстроить совместную работу и гуманитарное сотрудничество
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ЛАТАКИЯ /Сирия/, 3 сентября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил помощь и сотрудничество по гуманитарным вопросам сирийскими благотворительными организациями. Об этом сообщил глава Совета Михаил Федотов.

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"Мы приехали сюда вместе с доктором Лизой (член СПЧ Елизавета Глинка - прим. ТАСС) для того, чтобы посмотреть, чем мы можем помочь народу Сирии в этой страшной войне, в борьбе с терроризмом", - рассказал Федотов на встрече с сирийскими врачами и представителями гуманитарной организации "Джамаият Бустан".

Он напомнил присутствующим о трагедии в Беслане, которая произошла 1 сентября 12 лет назад. "Я хочу вас заверить: можете быть абсолютно уверены, что мы стоим рядом с вами в этой священной борьбе с терроризмом", - подчеркнул он.

По мнению председателя СПЧ, борьба с терроризмом должна вестись не только силовыми методами. "Самое главное - это уничтожить вирус терроризма в умах людей, и здесь самую большую роль может играть гражданское общество. Здесь огромную роль играет слово священнослужителя, слово врача, слово учителя, слово писателя", - сказал Федотов.

"И мы приехали сюда для того, чтобы наладить контакты с сирийскими правозащитными и благотворительными организациями, которые занимаются поддержкой населения. И мы ждем от сирийской стороны предложений по организации таких контактов", - подчеркнул Федотов.

Он также сообщил, что российские правозащитники хотели бы познакомится с работой таких организаций в Сирии, чтобы наиболее эффективно выстроить совместную работу и гуманитарное сотрудничество.

Кроме того, сегодня российские правозащитники осмотрели авиабазу Хмеймим, где базируется российская авиация. Федотову и Глинке продемонстрировали музей, созданный на базе, спортплощадку, культурный центр, пункт психологической разгрузки и храм, построенный российскими военными.

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Федотов, Михаил Александрович
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Кризис в Сирии
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