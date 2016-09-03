Минобороны РФ: в Сирии заключено девять новых соглашений о примирении

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. В Сирии заключены новые соглашения о примирении, но провокации террористов продолжаются. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном в субботу на сайте Минобороны РФ.

"В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями 9 населенных пунктов в провинциях Хомс (пять) и Латакия (четыре). Количество присоединившихся к процессу примирения населенных пунктов увеличилось до 548", - отмечается в документе.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Латакия, Эль- Кунейтра и Хама. "Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69", - говорится в бюллетене.

Соблюдение режима прекращения боевых действий и провокации

Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирии. Зафиксировано восемь нарушений в провинциях Дамаск (семь) и Латакия (одно). Подчеркивается, что российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

"Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов обстреляли населенные пункты Арбил, Джисрейн, Нашабия, Джаубар, Хауш-Дуара, Кабун и Дума в провинции Дамаск", - отмечается в сообщении.

Минобороны РФ также сообщило, что в провинции Латакия вооруженные формирования группировки "Ахрар аш-Шам" подвергли обстрелу населенный пункт Хамрат.

"Группировки террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и ИГИЛ (запрещены в РФ) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий, - говорится в сообщении центра. - В течение суток в провинции Алеппо террористы из РСЗО кустарного производства, минометов, противотанковых управляемых комплексов и танковых орудий обстреляли населенный пункт Беньямин, кварталы Лерамон и Ашрафия, районы военных училищ и очистных сооружений в городе Алеппо".

Вооруженные формирования террористических группировок в провинции Дамаск из минометов обстреляли населенные пункты Дума, Хауш-Насри, Кабун, Хауш-Харабу, Ибн-Сина, Мазраат- Махмуд, а также позиции подразделений Вооруженных сил САР в районах населенных пунктов Осман (провинция Деръа), Мардес и Махарда (провинция Хама).

Оказание гуманитарной помощи

В бюллетене сообщается, что малообеспеченным семьям населенного пункта Баб-Джанна провинции Латакия доставлен гуманитарный груз - более двух тонн муки, около 400 кг сахара и 500 продуктовых комплектов. Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем вооруженных формирований террористических группировок районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

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