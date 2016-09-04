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Режим перемирия в Сирии за сутки нарушался пять раз

Политика
4 сентября, 23:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС
Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 554
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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирийской Арабской Республики. За последние 24 часа зафиксированы четыре нарушения в провинции Дамаск и одно - в провинции Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

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Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов обстреляли населенные пункты Хауш-Дуара, Эр-Рихан, Хараста и Джаубар в провинции Дамаск. В провинции Латакия вооруженные формирования группировки "Кавказ" подвергли обстрелу населенный пункт Зуайкат.

"Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили", - отмечается в сообщении.

В течение суток в провинции Алеппо группировки террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ) из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и противотанковых управляемых комплексов обстреляли населенный пункт Брайдж-эр-Рих. В городе Алеппо обстрелам подвергся квартал Хай-эль-Ансари, артиллерийское училище и училище ВВС, кожевенный завод и торговый центр "Кастелло".

В провинции Дамаск вооруженные формирования террористических группировок из минометов обстреляли населенные пункты Хауш-Насри, Хараста, Хауш-Харабу, Джаубар, Хауш-эль-Фаддалия и Хутейта-эль-Джараш. В городе Дераа обстрелам из реактивных систем залпового огня кустарного производства подвергся квартал Эль-Маншия. В провинции Хама из ствольной артиллерии был обстрелян населенный пункт Мардес.

Соглашения о примирении

Соглашения о примирении с представителями шести населенных пунктов в провинции Латакия подписаны в течение суток в Сирии.

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"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 554", - отметили в Центре по примирению.

"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Латакия, Эль-Кунейтра и Хама. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69", - говорится в бюллетене.

Гуманитарная помощь

Кроме того, в Центре по примирению сообщили, что малообеспеченным семьям населенных пунктов Латакия и Тартус доставлено более полутора тонн гуманитарных грузов. "Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости", - уточняется в бюллетене.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО"
Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье

"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.

Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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