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График визитов на правительственном уровне обсудили дипломаты России и Израиля

Политика
5 сентября, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, "были обсуждены актуальные вопросы российско-израильского политического диалога"
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. График визитов на правительственном уровне обсудили спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом и гендиректором МИД страны Дори Голдом.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, "были обсуждены актуальные вопросы российско-израильского политического диалога, в том числе в контексте реализации соответствующего плана межмидовских консультаций".

"Значительное внимание было уделено обмену мнениями по региональной проблематике, включая развитие военно-политической и гуманитарной ситуации в Сирии, Ливане, Ираке, Йемене, а также обстановку, складывающуюся на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, - информировали в МИД РФ. - Были также рассмотрены формирующийся график и процесс подготовки намеченных российско-израильских контактов и обмена визитами на правительственном и межведомственном уровнях".

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