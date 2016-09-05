График визитов на правительственном уровне обсудили дипломаты России и Израиля

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. График визитов на правительственном уровне обсудили спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом и гендиректором МИД страны Дори Голдом.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, "были обсуждены актуальные вопросы российско-израильского политического диалога, в том числе в контексте реализации соответствующего плана межмидовских консультаций".

"Значительное внимание было уделено обмену мнениями по региональной проблематике, включая развитие военно-политической и гуманитарной ситуации в Сирии, Ливане, Ираке, Йемене, а также обстановку, складывающуюся на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, - информировали в МИД РФ. - Были также рассмотрены формирующийся график и процесс подготовки намеченных российско-израильских контактов и обмена визитами на правительственном и межведомственном уровнях".