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Путин обсудит с королем Бахрейна борьбу с международным терроризмом

Политика
6 сентября, 0:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Лидеры двух стран, в частности, обсудят аспекты текущей ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа обсудят во вторник в Москве вопросы двустороннего сотрудничества, международную проблематику, а также вопросы борьбы с международным терроризмом. "6 сентября в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, который прибудет в Россию с рабочим визитом", - сообщила пресс-служба главы государства.

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В Кремле отметили, что запланирован обмен мнениями по актуальным аспектам текущей ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, прежде всего в контексте борьбы с международным терроризмом. Ожидается, что в ходе переговоров будут рассмотрены ключевые вопросы российско-бахрейнского сотрудничества, в том числе обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых на февральской встрече лидеров в Сочи, намечены ориентиры для дальнейшей совместной работы по наращиванию двустороннего взаимодействия в различных областях.

Приоритетное внимание предполагается уделить перспективам торгово-экономической кооперации, уточнили в пресс-службе. По итогам встречи будет подписан ряд двусторонних документов.

Предыдущая встреча политиков состоялась в феврале этого года, когда король Бахрейна был в Москве с рабочим визитом. Тогда стороны договорились создавать новые механизмы взаимодействия, несмотря на сложности в экономике. В настоящий момент Россия и Бахрейн реализуют 20 проектов на сумму несколько миллиардов рублей и кроме того намерены развивать сотрудничество в газовой сфере.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Халифа, Сальман бен Хамад бен Иса, Аль
Страны
Россия Бахрейн
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