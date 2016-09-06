Путин обсудит с королем Бахрейна борьбу с международным терроризмом

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа обсудят во вторник в Москве вопросы двустороннего сотрудничества, международную проблематику, а также вопросы борьбы с международным терроризмом. "6 сентября в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, который прибудет в Россию с рабочим визитом", - сообщила пресс-служба главы государства.

В Кремле отметили, что запланирован обмен мнениями по актуальным аспектам текущей ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, прежде всего в контексте борьбы с международным терроризмом. Ожидается, что в ходе переговоров будут рассмотрены ключевые вопросы российско-бахрейнского сотрудничества, в том числе обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых на февральской встрече лидеров в Сочи, намечены ориентиры для дальнейшей совместной работы по наращиванию двустороннего взаимодействия в различных областях.

Приоритетное внимание предполагается уделить перспективам торгово-экономической кооперации, уточнили в пресс-службе. По итогам встречи будет подписан ряд двусторонних документов.

Предыдущая встреча политиков состоялась в феврале этого года, когда король Бахрейна был в Москве с рабочим визитом. Тогда стороны договорились создавать новые механизмы взаимодействия, несмотря на сложности в экономике. В настоящий момент Россия и Бахрейн реализуют 20 проектов на сумму несколько миллиардов рублей и кроме того намерены развивать сотрудничество в газовой сфере.