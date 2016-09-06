Путин встретится с фракцией единороссов в Госдуме

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с думской фракцией "Единой России" и экспертами, представляющими профессиональные сообщества и общественных активистов, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе встречи с президентом участники обсудят динамику реализации принятых общественно значимых законов, исполнение так называемых майских указов, а также озвучат предложения по разработке новых законопроектов в таких сферах как образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение и пр.", - отметили в пресс-службе правительства.

Сам Путин в интервью агентству Блумберг заявил, что рейтинги "Единой России" в последнее время снижаются из-за критики со стороны оппозиционных партий. Так что предстоящая встреча должна оказать определенную поддержку этой политической силе в период выборов.

В список приглашенных партийцев вошли спикер ГД Сергей Нарышкин, руководитель фракции Владимир Васильев, а также секретарь генсовета партии Сергей Неверов.