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СПЧ просит генпрокурора вмешаться в ситуацию с задержанием матерей Беслана

Политика
6 сентября, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Надев майки с антипрезидентскими надписями, они потребовали довести до конца расследование причин гибели их детей. Участницы были задержаны и приговорены судом к штрафам и общественным работам
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© Антон Подгайко/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считает необоснованным наказание участниц протестной акции в Беслане, потерявших детей во время теракта в 2004 году, и просит генпрокурора РФ Юрия Чайку лично вмешаться в данную ситуацию.

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1 сентября во время траурных мероприятий в школе № 1 Беслана женщины провели акцию протеста. Надев майки с антипрезидентскими надписями, они потребовали довести до конца расследование причин гибели их детей. Участницы акции были задержаны полицией и приговорены судом к штрафам и общественным работам.

"Представляется, что такие действия по отношению к женщинам, пережившим страшную трагедию, не могут быть оправданы ни с моральной, ни с юридической точки зрения. Тем более что никакой общественной опасности их действия не несли", - говорится в обращении Совета к генпрокурору, опубликованном на официальном сайте СПЧ.

В документе судебные решения о привлечении женщин к административной ответственности названы глубоко несправедливыми. В связи с этим СПЧ обратился к генпрокурору с просьбой "лично вмешаться в данную ситуацию и принять меры прокурорского реагирования".

Теракт в Беслане

1-3 сентября 2004 года в школе № 1 Беслана террористы захватили в заложники свыше 1,2 тысячи человек. Погибли 334 человека, в том числе 172 ребенка. 31 террорист в ходе операции был ликвидирован, одного боевика - Нурпашу Кулаева - арестовали и позднее приговорили к пожизненному заключению. Ответственность за теракт взял на себя лидер чеченских террористов Шамиль Басаев, который был уничтожен в 2006 году. 1 сентября 2014 года истек срок давности привлечения к уголовной ответственности в расследовании Бесланского теракта. Бывшие заложники подали жалобы в Страсбургский суд, не дождавшись результатов следствия.

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