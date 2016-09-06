Путин считает лицензирование управляющих компаний правильной мерой

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает введение лицензирования управляющих компаний в ЖКХ правильной мерой, которая позволит навести в этой сфере элементарный порядок.
"Мы долго спорили и долго сомневались, не будет ли это (лицензирование УК) огосударствлением этого вида деятельности. В конечном итоге, я считаю, что поступили правильно, - заявил он на встрече с активом "Единой России". - элементарный порядок там постепенно начали наводить".
Президент признал, что проблемы в этой сфере еще существуют, но считает, что "мы на правильном пути". Он попросил единороссов во врем работы с избирателями изучить, как поменялась ситуация после принятия соответствующего закона. "Нужно эту работу дальше продолжать, совершенствовать, смотреть, что происходит", - отметил глава государства.