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Врио главы Севастополя ликвидировал департаменты городских районов

Политика
6 сентября, 20:18 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
Вместо них создан один Департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Со вторника в структуре правительства Севастополя упразднены департаменты районов и создан Департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления. Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, выступая на заседании Законодательного собрания города.

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"Сегодня упразднены четыре департамента районов, вместо них создан один Департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления, который возьмет на себя функции координации деятельности севастопольских муниципалитетов", - сказал Овсянников.

По словам врио главы Севастополя, после выборов в местные советы, которые пройдут 18 сентября, круг полномочий севастопольских муниципальных образований будет существенно расширен при одновременном увеличении объемов финансирования их деятельности. При этом Овсянников отметил, что муниципалитеты являются наиболее близким к населению уровнем власти.

В Севастополе сейчас насчитывается 10 внутригородских муниципальных образований, при этом город разделен на четыре района. В интервью ТАСС Дмитрий Овсянников заявил, что прорабатывает вопрос передачи севастопольским муниципалитетам существенного объема полномочий, одновременно анализируются риски, связанные, в частности, с отсутствием квалифицированных кадров и необходимостью подготовки управленцев для работы в муниципальных образованиях.

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