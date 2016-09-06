Врио губернатора Севастополя: формирование нового правительства города завершено

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Севастополь, 6 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Формирование нового правительства Севастополя завершилось во вторник, 6 сентября. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.
"Сегодня, то есть в течение 6 сентября, будут назначены все директора департаментов, несколько человек будет назначено исполняющими обязанности, соответственно будет закончено формирование нового состава правительства Севастополя", - сказал Овсянников, отметив, что информация обо всех назначениях будет размещена на официальном сайте городского правительства.
От также отметил, что структура правительства будет преобразована. Реорганизация коснется ряда департаментов для того, чтобы в 2017 году правительство города могло полноценно работать.
Выступая на заседании Законодательного собрания Севастополя, Овсянников сообщил, что сегодня в структуре правительства Севастополя упразднены департаменты районов, а для координации работы муниципалитетов создан Департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления. Кроме того, на заседании городского парламента были согласованы кандидатуры пяти заместителей губернатора Севастополя, а также приняты изменения в законодательство, по которым в состав правительства Севастополя будут входить лишь те департаменты, которые губернатор укажет в своем указе, а не все, как это было до сегодняшнего дня.