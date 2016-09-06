Режим перемирия в Сирии за сутки нарушался шесть раз

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирии, были зафиксированы пять нарушений в провинции Дамаск и одно - в провинции Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, размещенном на сайте Минобороны РФ.

"Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов обстреляли населенные пункты Эр-Рихан, Хауш-Дуара, Дума, Арбил и Джаубар в провинции Дамаск. В провинции Латакия вооруженные формирования группировки "Ахрар аш-Шам" из реактивных систем залпового огня подвергли обстрелу населенный пункт Айн-эль-Ашра", - говорится в документе.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

"Группировки террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и ИГ (запрещены в РФ - прим. ТАСС) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.

"В течение суток в городе Алеппо террористы из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, боевых машин и танков обстреляли кварталы 1070 и Хай-эль-Ансари, торговый центр "Кастелло", район училищ ВВС и вооружения", - говорится в бюллетене. Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Обстрелам также подвергся ряд населенных в провинциях Дамаск и Хама.