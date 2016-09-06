Россия и США разрабатывают механизм "предметной борьбы" с терроризмом в Сирии

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российские эксперты продолжают вести "плотное" сотрудничество со своими американскими коллегами по вопросу мирного урегулирования в Сирии. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Наши эксперты работают очень плотно и давно с американскими экспертами. Речь идет и о дипломатах, и о военных - что касается Сирии. Их работа сфокусирована на том, чтобы создать некий механизм, инструмент, который бы позволил действительно приступить к очень конкретной, предметной борьбе с террористической угрозой, которая сейчас процветает в Сирии", - сказала она, подчеркнув, что урегулирование этого вопроса должно опираться "на те правовые основы, о которых договорилось международное сообщество".

Захарова также отметила, что встречи по этому вопросу происходят регулярно. "Когда накапливаются определенные наработки, в то же время, естественно, накапливаются определенные проблемные вопросы, которые на экспертном уровне разрешить не представляется возможным, происходят контакты на более высоком уровне, например, на уровне министров иностранных дел", - добавила она.

По мнению представителя МИД, информация ряда западных СМИ о том, что США могут приостановить переговоры является "либо недобросовестной работой журналистов, либо использованием средств массовой информации в каких-то политических целях некими представителями американского политического эстеблишмента".