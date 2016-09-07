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Справороссы предлагают ввести уголовную ответственность за злоупотребления коллекторов

Политика
7 сентября, 4:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Как пояснил лидер партии Сергей Миронов, предлагается ввести уголовную ответственность за нанесение вреда имуществу и здоровью не только должников, но и членов их семей
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым разработали и внесут в среду в Госдуму проект закона о введении уголовной ответственности за злоупотребления при коллекторской деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе думских справороссов.

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Речь идет о внесении поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ "в части усиления ответственности лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности".

Как пояснил Миронов, "предлагается ввести уголовную ответственность за нанесение вреда имуществу и здоровью не только должников, но и членов их семей".

"За такие действия при возврате просроченной задолженности как распространение сведений, позорящих должника, членов его семьи или близких родственников, мы предлагаем установить уголовное наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. За незаконные действия, совершенные группой лиц или повлекшие уничтожение имущества гражданина, предлагается применять уголовное наказание вплоть до восьми лет лишения свободы. За действия с применением насилия или угрозой его применения в отношении должника и его родственников - до 12, а за действия, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего, а также повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, - до 20 лет лишения свободы", - сообщил он.

По словам лидера "Справедливой России", в настоящее время за ряд нарушений предусмотрена административная ответственность, "которая явно недостаточна для того, чтобы пресечь агрессивную деятельность недобросовестных взыскателей". "Не раз возникали ситуации, когда коллекторские агентства, желающие взыскать деньги с должников, прибегали к услугам лиц, использующих различные формы психологического давления, угрозы физической расправы с должником или членами его семьи. Известно немало случаев, когда эти угрозы приводились в действие", - сказал Миронов.

Он добавил, что "меры, предусмотренные законопроектом, бесспорно, жесткие". "Но мы обязаны защитить от бандитского беспредела граждан, даже если нарушили сроки возврата долгов", - заключил депутат.

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