Нарышкин: в ПАСЕ ждут возобновления работы делегации РФ в полном формате

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Руководство ПАСЕ заявило о том, что ждет возобновления работы делегации РФ в полном формате. Об этом заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин по итогам переговоров с делегацией ПАСЕ во главе с ее спикером Педро Аграмунтом.

"Мы еще раз услышали заявление со стороны руководителей ПАСЕ о том, что руководство ПАСЕ очень хочет, чтобы российская делегация вернулась к полноформатной работе", - сказал Нарышкин.

Нарышкин вновь предложил ассамблее уйти от практики странового мониторинга. "Мы предлагаем уйти от так называемой привилегии, так называемого странового мониторинга", - сказал Нарышкин журналистам после встречи со спикером ПАСЕ Педро Аграмунтом.

"Все страны, входящие в Совет Европы, имеют одинаковые права, значит, мониторинг должен быть одинаковый по отношению ко всем странам, - подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ. - Он может быть тематический, ситуационный, но не страновой - по отношению к какой-то группе стран"

Нарышкин заявил, что практика лишения делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы их полномочий противоречит принципу равенства.

"Не должно быть такого, чтобы по каким-либо причинам любая парламентская делегация любой страны была лишена своих полномочий, части полномочий и прав", - заявил Нарышкин.

"По нашему глубокому убеждению, права каждой парламентской делегации, каждого ее члена проистекают из природы депутатского мандата, который каждый депутат получает из рук своих избирателей в своей стране. И существующая процедура, которая позволяет лишать ту или иную делегацию части полномочий, противоречит базовому принципу равенства", - подчеркнул он.

Политик также предложил Парламентской ассамблее Совета Европы вернуться к предложениям РФ по реорганизации работы ассамблеи. "Для общего успеха мы предлагаем вернуться к тем предложениям, которые ранее были нами сформулированы, предложениям, которые касаются организации работы Парламентской ассамблеи", - сказал Нарышкин. Нарышкин призвал ПАСЕ уйти от практики принятия резолюций формальным большинством. "Получается парадоксальная ситуация, когда тот или иной документ, резолюция ПАСЕ, принимается большинством от присутствующих в данный момент в зале заседаний Совета Европы, но меньшинством по отношению ко всем членам Совета Европы. Это, конечно, ставит под сомнение легитимность принимаемых Парламентской ассамблеей документов", - сказал парламентарий. Отношения между РФ и ПАСЕ Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции продолжают действовать: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ Россия заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на 2016 год. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 26 февраля этого года сообщала, что Россия заплатила примерно одну треть своего ежегодного взноса в Совет Европы, около €10 млн.