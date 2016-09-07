Лавров и Керри договорились провести переговоры по Сирии в Женеве 8-9 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри договорились провести переговоры по Сирии 8-9 сентября в Женеве. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств.

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"В соответствии с поручением президентов России и США по итогам их беседы 5 сентября на полях саммита "Группы двадцати" главы внешнеполитических ведомств проработали остающиеся детали договоренностей о налаживании российско- американского взаимодействия в борьбе с действующими в Сирии террористическими группировками, расширении гуманитарного доступа и запуске межсирийского политического процесса", - информировали в МИД РФ.

"Условлено продолжить обсуждение в ходе личной встречи Лаврова и Керри в Женеве 8-9 сентября", - отметили в министерстве.

Ранее замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов не исключил возможности присоединения к переговорам спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Он также отметил, что от хода российско-американских дипломатических контактов будет зависеть возобновление межсирийских переговоров.

Лавров и Керри провели краткие переговоры на полях саммита "Большой двадцатки", прошедшего 4-5 сентября в Ханчжоу. Основной их темой стала выработка договоренности о координации в борьбе с террористами в Сирии.