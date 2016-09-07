Нарышкин высказался за включение в рынок ЕврАзЭС нефти, газа, электроэнергии и лекарств

СМИ: Обама пообщался с оскорбившим его президентом ФилиппинМеждународная панорама 7 сентября, 21:31
Госдеп заявил, что пока не может подтвердить планы поездки Керри в ЖеневуМеждународная панорама 7 сентября, 21:23
Эксперты из РФ обсудили план действий с главой Минавиа АРЕЭкономика и бизнес 7 сентября, 21:21
Apple представила второе поколение "умных" часовЭкономика и бизнес 7 сентября, 21:17
Нарышкин высказался за включение в рынок ЕврАзЭС нефти, газа, электроэнергии и лекарствПолитика 7 сентября, 21:14
Минобороны РФ: перехват самолетов США был выполнен пилотами РФ по международным правиламАрмия и ОПК 7 сентября, 21:00
Автомобиль Джона Леннона из клипа на песню "Imagine" ушел с молотка за $202 тысячиКультура 7 сентября, 20:57
ВОЗ считает весьма вероятной связь между заражением вирусом Зика и микроцефалиейОбщество 7 сентября, 20:48
Источник: запрет на международные полеты "Ан" авиакомпаний РФ может вызвать ответные мерыЭкономика и бизнес 7 сентября, 20:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин высказался за включение в рынок Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) нефти, газа, электроэнергии и лекарств.
"Набиравший ход евразийский интеграционный процесс позволил еще в 2010-2012 годах обеспечить прирост валового внутреннего продукта в условиях его снижения в большинстве стран Европейского союза", - пишет спикер в своей статье "СНГ: уроки двадцатипятилетия", опубликованной в среду на сайте "Российской газеты". "При этом рост нашей взаимной торговли намного опережал рост внешней", - обратил внимание Нарышкин.
Вместе с тем, напомнил политик, с 2013 года рост взаимной торговли замедлился. "Дело не только в кризисных явлениях мировой экономики и так называемых антироссийских санкциях. Думаю, что мы во многом исчерпали резервы, заложенные в общем рынке товаров", - констатировал он.
"При этом возможности общего рынка услуг и капиталов задействованы пока в малой степени. Интеграции будут способствовать и ликвидация сохраняющихся на евразийском экономическом пространстве изъятий и ограничений, и включение в общий рынок лекарств и медикаментов, электроэнергии, нефти и газа", - убежден глава нижней палаты парламента РФ.