Нарышкин: СНГ внесло значительный вклад в формирование полицентричной мировой системы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Содружество Независимых Государств (СНГ) внесло значительный вклад в формирование полицентричной системы в мире. Об этом пишет спикер Госдумы Сергей Нарышкин в своей статье, опубликованной в среду на сайте "Российской газеты".

"Опыт Содружества, наряду с организациями глубокой интеграции, занимает свое достойное место в хронике становления современного миропорядка. И уже близкий четвертьвековой юбилей СНГ заслуживает самого пристального внимания и содержательных дискуссий - не только о пройденном пути, но и о новых задачах, о будущем евразийской интеграции", - отметил Нарышкин. При этом он подчеркнул "немалый вклад СНГ в дело формирования полицентричной мировой системы".

Спикер напомнил, что "на рубеже двадцатипятилетия Содружества ряд его активных членов (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Российская Федерация, Таджикистан) участвуют в институтах глубокой евразийской интеграции: Союзном государстве Беларуси и России, Евразийском экономическом союзе (пять государств), Организации договора о коллективной безопасности (шесть государств)". "Азербайджан, Узбекистан и с особой позицией Туркменистан пока ограничивают свое участие только рамками Содружества.

Молдова и Украина, подписав Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, фактически вышли из зоны свободной торговли, военного сотрудничества и ряда других сфер СНГ. При этом они остаются участниками общего рынка труда Содружества, на них распространяется безвизовый режим. Интересно, что вышедшая из СНГ после 2008 года Грузия, тем не менее, попросила сохранить ее участие во многих соглашениях, действующих в Содружестве", - информирует Нарышкин.

Таким образом, полагает автор, "СНГ внесло и, безусловно, будет вносить существенный вклад во взаимодействие его участников, особенно в культурно-гуманитарной сфере". "В тоже время приоритет новых, выросших из СНГ интеграционных институтов предполагает устранение дублирования с ними и некоторое переформатирование Содружества в целях адаптации его структур к современным условиям", - указал спикер.

В этом контексте Нарышкин отмечает, что в мире формируется новый и серьезный геополитический игрок - Евразийский экономический союз (ЕАЭС). И ярким свидетельством тому, по его мнению, являются "звучащие извне угрозы в адрес участников Евразийской интеграции, откровенные попытки помешать геополитическому выбору наших государств". "В перспективе в рамках Большой Евразии он (ЕАЭС) способен соединить Западную Европу с быстроразвивающимися регионами Юго-Восточной и Южной Азии", - заключает глава палаты.