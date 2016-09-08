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Путин назначил Владислава Китаева руководителем протокола президента РФ

Политика
8 сентября, 9:33 дата обновления: 8 сентября, 9:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Начальником управления протокола президента РФ назначена Анна Куликова
Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Владислава Китаева руководителем протокола главы государства, освободив его от занимаемой должности. Этим же указом президент назначил Анну Куликову начальником управления протокола президента РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее эту должность занимал Китаев, Куликова работала консультантом протокольно-организационного управления президента РФ.

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