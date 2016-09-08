В МИД РФ считают, что встреча Лаврова и Керри состоится в Женеве 8-9 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская сторона исходит из того, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы госдепартамента США Джона Керри по Сирии состоится в Женеве 8-9 сентября. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас детали и форматы прорабатываются, - отметила она. - Мы исходим из того, что такая договоренность достигнута".