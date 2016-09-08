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Лавров прибыл в Женеву на встречу с де Мистурой

Политика
8 сентября, 20:51 дата обновления: 8 сентября, 21:42 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 8, сентября. /ТАСС
Основными темами беседы могут стать соблюдение режима прекращения огня в Сирии, расширение гуманитарного доступа, в частности в районе Алеппо, запуск межсирийского политического процесса
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ЖЕНЕВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Женеву. Встреча главы МИД РФ и спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры началась в отеле President Wilson.

Основными темами беседы могут стать соблюдение режима прекращения огня в Сирии, расширение гуманитарного доступа, в частности в районе Алеппо, запуск межсирийского политического процесса.

Последний раз Лавров встречался с ооновским эмиссаром 26 августа в Женеве в рамках переговоров с госсекретарем США Джоном Керри. Ожидается, что глава МИД РФ в этот раз также встретится с Керри, чтобы обсудить сирийский вопрос.

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Персоны
Де Мистура, Стаффан Лавров, Сергей Викторович
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