В Сирии подписаны соглашения о примирении с шестью населенными пунктами

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Соглашения о примирении с представителями 6 населенных пунктов, в том числе 4 - в провинции Латакия и 2 - в провинции Хомс, подписаны в течение суток в Сирии. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

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"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 584", - отметили в Центре по примирению.

"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69", - говорится в бюллетене.

Кроме того, в Центре по примирению сообщили, что для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Нарушение режима перемирия

Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирийской Арабской Республики. За последние 24 часа зафиксированы шесть нарушений в провинции Дамаск и одно - в провинции Латакия.

Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов обстреляли населенные пункты Эр-Рихан, Хауш-Дуара, Дума, Арбил, Хараста и Джаубар в провинции Дамаск.

В провинции Латакия вооруженные формирования группировки "Свободная сирийская армия" обстреляли позиций подразделений вооруженных сил Сирии в районе горы Абу-Али.

"Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили", - говорится в сообщении.

В течение суток группировки террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ) в городе Алеппо обстреляли из реактивных систем залпового огня и минометов кварталы Хай- эль-Ансари, Эль-Халидия, район училища ВВС и цементного завода.

В провинции Дамаск обстрелам террористов из минометов подверглись населенные пункты Хауш-эль-Фара, Хауш-Харабу и Джаубар, школа медицинской службы в населенном пункте Хараста. В провинции Хама обстрелам подверглись населенные пункты Мардес, Каукаб и район аэродрома. В городе Дераа террористы обстреляли квартал Эль-Маншия.