В переговорах Лаврова и Керри объявлен перерыв

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри временно прервали переговоры и ушли на перерыв, встреча возобновится через час. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации.

"Стороны рассматривают наработки, переговоры возобновятся примерно через час. Экспертная работа продолжается", - сказал собеседник агентства.

Встреча глав внешнеполитических ведомств началась в отеле "Президент Уилсон" примерно в 10:30 мск. Перед ее началом Лавров и Керри высказали озабоченности в отношении нового ядерного испытания КНДР.