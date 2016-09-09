Россия настаивает на полном отказе КНДР от ракетно-ядерных программ

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. МИД России осудил проведенное в пятницу Северной Кореей новое ядерное испытание и призвал Пхеньян полностью отказаться от ракетно-ядерных программ. Об этом говорится в заявлении дипведомства.
"Девятого сентября КНДР в нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН произвела очередное ядерное испытание. Столь демонстративное пренебрежение нормами международного права и мнением мирового сообщества заслуживает самого решительного осуждения", - заявили в МИД РФ.
"Действия КНДР, направленные на подрыв глобального режима нераспространения, представляют серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это будет иметь негативные последствия прежде всего для самой КНДР", - подчеркнули в ведомстве.
"Настаиваем на том, чтобы северокорейская сторона прекратила свои опасные авантюры, неукоснительно выполняла все предписания СБ ООН, полностью отказалась от ракетно-ядерных программ и вернулась в режим Договора о нераспространении ядерного оружия", - заключили в министерстве.
В заявлении говорится, что Россия "призывает все заинтересованные стороны воздержаться от шагов, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации напряженности, и будет готова к самой плотной координации шагов с целью выработки международной реакции на провокационные действия Пхеньяна".
"Российская сторона остается твердо приверженной политико-дипломатическому урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова путем проведения соответствующих переговоров", - сообщили в ведомстве.