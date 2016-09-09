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МИД РФ: программы сирийской оппозиции должны формировать общую платформу

Политика
9 сентября, 20:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Как отметил замглавы ведомства, в государстве все граждане должны пользоваться "равными правами вне зависимости от их этноконфессиональной принадлежности"
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Программные заявления основных групп сирийской оппозиции должны дополнять друг друга и формировать общую переговорную платформу в интересах Сирии. Об этом заявили в МИД РФ по итогам серии встреч спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова с представителями "московской", "астанинской" и "каирской" групп сирийской оппозиции.

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Как сообщили в дипведомстве, в консультациях приняли участие Кадри Джамиль, Ранда Кассис, Джихад Макдиси и Джамаль Сулейман. Состоялись также обсуждения в коллективном формате.

"В контексте обстоятельного заинтересованного обмена мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее особое внимание было уделено вопросам политического урегулирования сирийского кризиса", - указали в министерстве.

При этом участники встречи отметили, что скорейшее налаживание широкого межсирийского диалога на основе положений Женевского коммюнике от 30 июня 2012 года, соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и решений Международной группы поддержки Сирии способно положить конец силовой конфронтации, снять накал противоречий, накопившихся в сирийском обществе.

"По итогам контактов было подтверждено, что программные заявления основных групп сирийской оппозиции должны взаимно дополнять друг друга и формировать общую конструктивную переговорную платформу в интересах сохранения Сирии как единого, суверенного и светского государства, в котором все граждане пользовались бы равными правами вне зависимости от их этноконфессиональной принадлежности", - информировали в МИД РФ.

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Богданов, Михаил Леонидович
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