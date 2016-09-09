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МВД предлагает праздновать День войск национальной гвардии 27 марта

Политика
9 сентября, 20:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Установление дня будет являться не только выражением оценки их вклада в защиту государственных интересов, но и в огромной степени послужит делу воспитания личного состава
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел РФ подготовило проект указа президента об установлении Дня войск национальной гвардии РФ 27 марта. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

День войск Росгвардии предлагается отмечать в день празднования Дня внутренних войск МВД, который также отмечается 27 марта. "Предлагаемая дата - 27 марта - основывается на дне издания Александром I Указа о формировании Внутренней стражи, 100-летний и 200-летний юбилей которой с утверждением нагрудного знака отмечался в 1911 и 2011 годах соответственно. Историческим преемником Внутренней стражи и внутренних войск являются в настоящее время войска национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что установление Дня войск национальной гвардии РФ будет являться "не только выражением оценки их вклада в защиту государственных интересов" страны, но и в "огромной степени послужит делу воспитания личного состава войск национальной гвардии в духе верности священному долгу служения Отечеству и верности Военной присяге".

"Проект указа имеет целью поддержку преемственности поколений, неувядаемой славы воинов и заслуг войск перед Отечеством", - говорится в пояснительной записке. Издание соответствующего указа не повлечет за собой выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

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