Источник: согласование позиций России и США по Сирии застряло в Вашингтоне

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Задержка в согласовании переговорных позиций России и США по сирийскому урегулированию застряло в Вашингтоне. Об этом заявил ТАСС источник в российской делегации.

"Видимо, согласование переговорных позиций застряло в вашингтонской вертикали власти", - сказал собеседник агентства.

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