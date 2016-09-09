Источник: согласование позиций России и США по Сирии застряло в Вашингтоне

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Источник: согласование позиций России и США по Сирии застряло в ВашингтонеПолитика 9 сентября, 21:59
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ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Задержка в согласовании переговорных позиций России и США по сирийскому урегулированию застряло в Вашингтоне. Об этом заявил ТАСС источник в российской делегации.
"Видимо, согласование переговорных позиций застряло в вашингтонской вертикали власти", - сказал собеседник агентства.