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Косачев: шанс на возврат сирийской драмы в политическое русло велик как никогда ранее

Политика
10 сентября, 10:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Недавняя встреча двух президентов в Китае дала искомый, пусть еще и не окончательный, но результат, считает сенатор
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Константин Косачев

Константин Косачев

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Договоренности России и США по Сирии дают реальный шанс на возврат сирийского конфликта из силового в политическое русло, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Недавняя встреча двух президентов в Китае дала искомый, пусть еще и не окончательный, но результат, считает сенатор. "Шанс на возврат сирийской драмы из силового в политическое русло велик как никогда ранее", - написал он на своей странице в Facebook.

Однако, "станет ли Женева окончательной точкой отсчета зависит теперь в большей степени от властей и вооруженной оппозиции Сирии, в меньшей - от "третьей стороны", то есть террористов". "С ними отныне договариваться не будут, и это тоже очень важно", - подчеркнул парламентарий.

По мнению Косачева, сегодняшняя ситуация вокруг Сирии напоминает "февраль 2015 года, когда все надеялись на Минск как на окончательную точку отсчета по украинской драме". "С тех пор Минские договоренности саботируют не только радикалы с обеих сторон, что было ожидаемо, но и киевские власти", - напомнил он.

"И в этом смысле власти Сирии могут дать Киеву пример для подражания", - подчеркнул сенатор.

"В добрый путь. Дипломатия должна остановить войну. Женева должна войти в историю Сирии. Минск все еще может войти в историю Украины", - заключил глава комитета СФ по международным делам.

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