МИД РФ: Москва отмечает успешное развитие сотрудничества с Люксембургом

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российско-люксембургские отношения успешно развиваются в различных областях, в том числе в сфере экономики. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи предстоящим 13 сентября рабочим визитом министра иностранных и европейских дел Люксембурга Жана Ассельборна.

"В ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым планируется обсудить состояние и пути дальнейшего развития взаимодействия России и Люксембурга в решении наиболее острых международных вопросов, - сообщили в дипведомстве. - Предметом диалога по актуальным проблемам станет состояние отношений по линии Россия - Евросоюз, развитие ситуации на Украине, положение дел на Ближнем Востоке и Севере Африки, борьба с международным терроризмом и другие вызовы современности".

Как указали в российском министерстве, двусторонние отношения в последние годы развивались весьма успешно в самых разных областях. "Поддерживается политический диалог на высшем и высоком уровне, - говорится в комментарии. - 5-6 октября 2015 года в Сочи состоялись переговоры премьер- министра Люксембурга Ксавье Беттеля с президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства Дмитрием Медведевым".

"Люксембург является важным торгово-экономическим партнером России", - отметили в МИД РФ. По итогам первого полугодия 2016 года объем российско-люксембургского товарооборота увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 9,2% и составил 80,8 млн долларов.