МИД РФ: Москва отмечает успешное развитие сотрудничества с Люксембургом

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российско-люксембургские отношения успешно развиваются в различных областях, в том числе в сфере экономики. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи предстоящим 13 сентября рабочим визитом министра иностранных и европейских дел Люксембурга Жана Ассельборна.
"В ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым планируется обсудить состояние и пути дальнейшего развития взаимодействия России и Люксембурга в решении наиболее острых международных вопросов, - сообщили в дипведомстве. - Предметом диалога по актуальным проблемам станет состояние отношений по линии Россия - Евросоюз, развитие ситуации на Украине, положение дел на Ближнем Востоке и Севере Африки, борьба с международным терроризмом и другие вызовы современности".
Как указали в российском министерстве, двусторонние отношения в последние годы развивались весьма успешно в самых разных областях. "Поддерживается политический диалог на высшем и высоком уровне, - говорится в комментарии. - 5-6 октября 2015 года в Сочи состоялись переговоры премьер- министра Люксембурга Ксавье Беттеля с президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства Дмитрием Медведевым".
"Люксембург является важным торгово-экономическим партнером России", - отметили в МИД РФ. По итогам первого полугодия 2016 года объем российско-люксембургского товарооборота увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 9,2% и составил 80,8 млн долларов.