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Песков: указ о награждении полицейского, убитого за верность присяге, будет подписан

Политика
12 сентября, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что как только поступят документы, каких-либо задержек или проволочек не будет
Материал из 1 страницы
Магомед Нурбагандов

Магомед Нурбагандов

© Youtube.com

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что указ о награждении посмертно полицейского Магомеда Нурбагандова, который под угрозой террористов не отказался от присяги и был за это убит, будет подписан главой государства, как только соответствующее ходатайство поступит в Кремль.

"Пока документы не поступили, но я не сомневаюсь, что, как только они поступят, каких-либо задержек или проволочек не будет", - сказал он журналистам. "Это геройский поступок, и здесь какого-либо другого отношения быть не может", - уверен он.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в ходе спецоперации в городе Избербаше (Дагестан) сотрудники правоохранительных органов уничтожили трех боевиков. В телефоне одного из бандитов была обнаружена видеозапись расстрела двоих мужчин в лесу, одним из которых оказался офицер полиции Магомед Нурбагандов.

На видеозаписи видно, как вооруженный бандит, узнав, что перед ним полицейский, угрожая пистолетом, пытался заставить его призвать своих друзей и знакомых уйти со службы в правоохранительных органах. На это молодой человек, обращаясь к друзьям и знакомым, сказал: "Работайте, братья!" После этих слов боевик выстрелил в сотрудника полиции.

Волк сообщила, что погибший сотрудник полиции будет посмертно представлен к государственной награде.

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Песков, Дмитрий Сергеевич
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