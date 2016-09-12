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Глава МИД Великобритании в разговоре с Лавровым приветствовал соглашение РФ и США по Сирии

Политика
12 сентября, 13:47 UTC+3
Материал из 1 страницы
Борис Джонсон

Борис Джонсон

© EPA/ANDY RAIN

Глава МИД Великобритании Джонсон в разговоре с Лавровым приветствовал соглашение РФ и США по Сирии - МИД РФ.

Глава МИД РФ и его британский коллега договорились встретиться на полях 71-й сессии Генассамблеи ООН в Нью- Йорке.

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