Глава МИД Великобритании в разговоре с Лавровым приветствовал соглашение РФ и США по Сирии

Глава МИД Великобритании Джонсон в разговоре с Лавровым приветствовал соглашение РФ и США по Сирии - МИД РФ.

Глава МИД РФ и его британский коллега договорились встретиться на полях 71-й сессии Генассамблеи ООН в Нью- Йорке.